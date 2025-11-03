Microsoft officialise un investissement massif de 15,2 milliards de dollars aux Émirats arabes unis, s'étalant de 2023 à fin 2029. Cette annonce solidifie la position du géant américain au Moyen-Orient et s'inscrit dans une initiative stratégique encouragée par les gouvernements américain et émirati.

Le plan comprend un investissement de 1,5 milliard de dollars dans G42, la société d'IA souveraine des Émirats arabes unis, et doit répondre à la demande pour l'intelligence artificielle dans la région.

Le détail de l'investissement de Microsoft

L'enveloppe de 15,2 milliards de dollars se décompose en deux phases distinctes. Une première tranche de 7,3 milliards de dollars couvre la période de 2023 à fin 2025, incluant plus de 4,6 milliards de dollars en dépenses d'investissement pour les datacenters d'IA et de cloud, ainsi que la prise de participation de 1,5 milliard dans G42.

La seconde phase, de début 2026 à fin 2029, verra Microsoft dépenser 7,9 milliards de dollars supplémentaires, dont 5,5 milliards seront alloués à l'expansion de ces infrastructures. Président de Microsoft, Brad Smith précise que l'argent est dépensé aux Émirats arabes unis et non levé localement.

Des restrictions américaines surmontées sur les puces d'IA

L'un des aspects les plus délicats de cet accord concerne l'accès à la technologie de pointe, notamment les puces Nvidia indispensables à l'IA générative.

Microsoft a réussi à obtenir des licences d'exportation de la part du gouvernement américain, ce qui est notable compte tenu des restrictions pour empêcher que des technologies sensibles ne parviennent à la Chine, y compris via des pays tiers

Après une première autorisation sous l'administration Biden, le groupe de Redmond a obtenu de l'administration Trump une nouvelle licence pour exporter l'équivalent de 60 400 puces A100 supplémentaires, basées sur les GPU encore plus avancés GB300 de Nvidia.

Source image : Microsoft

Au-delà des datacenters

L'investissement ne se limite pas au matériel. Microsoft s'engage à développer un écosystème complet autour de l'IA. Il est question de la formation et du développement de talents locaux, soit un million de personnes d'ici 2027.

Par ailleurs, Microsoft et G42 ont cofondé la " Responsible AI Future Foundation " (RAIFF) pour promouvoir des standards d'IA éthiques.