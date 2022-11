On avait récemment aperçu le petit module Keystone posé de façon innocente sur une étagère du bureau de Phil Spencer, le directeur de la division Xbox chez Microsoft, mais finalement la marque parle peu de son dispositif.

On sait qu'il s'agira d'un dongle HDMI ou plutot d'un boitier connecté à Internet qui offrira un portail assez vaste aux téléviseurs. L'idée est de propulser l'écosystème Xbox, mais pas que, sur un nombre grandissant d'appareils.

Le dispositif permettrait ainsi d'accéder au xCloud, le service de Cloud Gaming Xbox intégré au Xbox Game Pass Ultimate, mais il devrait également permettre de connecter des manettes de jeu Bluetooth et d'accéder à d'autres services, notamment de streaming comme Netflix.

Un boitier dédié au Cloud autour des 100€

Récemment, Phil Spencer a de nouveau évoqué le projet KeyStone auprès de The Verge. On sait que le boitier ne sortira pas avant un moment, mais Microsoft aurait déjà une stratégie très claire à son sujet.

Phil Spencer déclare ainsi qu'au moment de la conception de KeyStone, le matériel disponible était plus cher que le prix de vente que s'était fixé la marque. De fait, le projet a été mis en suspens et Microsoft s'est rapprochée de Samsung pour intégrer son Xbox Game Pass dans les téléviseurs de la marque coréenne.

En parallèle, les équipes de Microsoft continuent de développer le hardware autour de Keystone pour limiter les couts. L'objectif est d'éloigner au maximum le prix du KeyStone de celui de la Xbox Series S (vendue 299€), afin de rester cohérent.

Phil Spencer annonce ainsi un prix hypothétique, qui devrait se situer entre 99 et 129$ pour KeyStone, afin que le produit ait du sens. Cela ne veut pas dire que le module sera proposé à ce prix, mais plutôt que le module ne sortira pas si Microsoft n'arrive pas à diminuer son cout pour atteindre cette fourchette.

Actuellement, le choix de certains composants clés exploités au coeur de Keystone empêche Microsoft d'atteindre ses objectifs de cout de production. Keystone devra être autonome et profiter ainsi de son propre matériel, mais également de sa propre source d'énergie, ce qui implique une conception avancée et donc un prix plus élevé.