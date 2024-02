Ccleaner, l'utilitaire proposé sur le modèle freemium avec un volet payant, est sans doute un des logiciels tiers les plus populaires auprès des utilisateurs de Windows. Considéré comme un must have, beaucoup d'utilisateurs ont le réflexe de l'installer systématiquement après une nouvelle installation de Windows.

Le logiciel propose de supprimer nombre de fichiers indésirables, de repérer certains malwares, de nettoyer la base de registre, d'identifier les doublons... Il permet d'optimiser le fonctionnement de Windows, et ça, ce n'est pas franchement du gout de Microsoft qui aimerait se passer de ce type d'outil, ou à défaut, de réorienter les utilisateurs vers ses propres logiciels.

C'est ainsi que Microsoft a lancé PC Manager en 2022 dans une version bêta, qui vient donc de passer en version définitive après deux années d'évolutions et améliorations. Disponible au sein du Microsoft Store, PC Manager est entièrement gratuit.

L'application propose plusieurs fonctionnalités inspirées de Ccleaner qui se déclinent selon plusieurs onglets. On pourra ainsi profiter du mode "PC Boost" qui supprime automatiquement les processus inutiles et les fichiers temporaires. On pourra également procéder à un diagnostic santé pour repérer et supprimer d'éventuels fichiers malveillants, réaliser un nettoyage en profondeur (fichiers temporaires, cache, corbeille, Windows update, bases de registre obsolètes), mais également accéder à une foule d'autres options.

L'outil propose ainsi un accès aux logiciels de démarrage de Windows, un outil permettant de simplifier les captures d'écran, un enregistreur de micro, un raccourci vers Notepad, la calculatrice, ainsi que divers outils Web...

Actuellement, Microsoft PC Manager est déployé aux USA, il devrait prochainement apparaitre au sein du Microsoft Store dans nos contrées.