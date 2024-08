Si vous disposez d'un PC équipé d'un dual boot permettant de profiter à la fois de Windows 11 et d'une distribution Linux, et que votre environnement Linux a tendance à planter régulièrement depuis quelques jours, plus la peine de chercher le coupable : il s'agit de la dernière mise à jour de Windows poussée par Microsoft.

Selon Bleeping Computer, la dernière mise à jour de Windows censée combler une faille de sécurité importante aurait entrainé une modification de paramètres et fichiers au sein du chargeur d'amorçage, la base logicielle commune aux deux OS sur les configurations Dual Boot.

Ce fichier permet ainsi de laisser le choix à l'utilisateur de l'OS sur lequel il souhaite démarrer, et c'est justement ce Grub que Microsoft a patché dernièrement.

Au mieux, les utilisateurs de Linux dans cette configuration font les frais de plantages réguliers, au pire, leur distribution Linxu n'est tout simplement plus en mesure de démarrer.

Microsoft avait toutefois annoncé que cette mise à jour en question ne devait pas être installée sur les systèmes dual boot qui font tourner Windows et Linux, mais pourquoi alors avoir déployé ce type de mise à jour dans ces conditions ?