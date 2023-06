Le Xbox Games Showcase a été l'occasion de découvrir les projets de Microsoft pour ses consoles Xbox avec une foule de titres en prévision sur les machines et notamment Starfield, Fable 4, Forza Motorsport, Hellblade 2... Mais en marge des jeux qui ont bien rempli les deux heures de conférence, Phil Spencer conservait une petite annonce sous le coude.

En toute fin d'événement, le patron du département Xbox a annoncé souhaiter répondre à la demande des fans depuis le lancement des nouvelles Xbox et a officialisé une nouvelle Xbox Series S.

Voici donc la Xbox Series S Carbon Black, une déclinaison de la Xbox Series S que l'on connait déjà et qui répond à deux demandes principales des joueurs : avoir une console noire et profiter de bien plus d'espace de stockage. En effet, cette dernière propose 1 To de stockage interne, c'est deux fois plus que la console classique et ce pour un prix de 349€.

Côté performances, on ne note pas de changement spécifique par rapport à la Xbox Series S. Néanmoins, la console pourrait aider certains joueurs à se décider : beaucoup étaient quelque peu réticents à franchir le pas du fait de la capacité de stockage limitée de la Series S et de son coloris blanc. La Xbox Series S Carbon Black 1 To sera commercialisée dès le 1er septembre 2023 à travers le monde.