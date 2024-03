Après Microsoft Office 2021, il y aura bel et bien une autre version de la suite de productivité qui est commercialisée sous la forme d'un achat définitif. Une possibilité que dispense d'un abonnement de type Microsoft 365, en faisant une croix sur des fonctionnalités cloud et Copilot.

Pour Office 2024, il y avait déjà eu quelques fuites fin 2023. C'est désormais une information officielle. Dans un billet de blog, Microsoft annonce une préversion d'Office LTSC 2024 (Long-Term Servicing Channel) avec licence perpétuelle pour les entreprises en avril, tandis que Office 2024 pour les particuliers arrivera plus tard dans l'année.

Sans beaucoup de détails, de nouvelles options pour la création de réunions et des améliorations pour la recherche sont évoquées dans Outlook, ainsi que de nouvelles fonctionnalités et fonctions Excel, dont des graphiques et tableaux dynamiques.

La question du prix

Globalement, des améliorations pour les performances, la sécurité et l'accessibilité sont au programme. Il n'y aura pas d'application Microsoft Teams incluse, ni la présence de Microsoft Publisher qui tire sa révérence de manière définitive.

Côté prix, ce sera une hausse de 10 % pour Office LTSC et les entreprises, mais pas d'inflation concernant Office 2024 à destination des particuliers. À titre indicatif, Microsoft commercialise Office 2021 (Famille et Étudiant) à 149 €.

Office 2024 prendra en charge Windows (Windows 10 et Windows 11) et macOS. Microsoft souligne en outre son engagement pour une autre version d'Office sans abonnement après l'édition 2024.