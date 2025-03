Microsoft va introduire une fonctionnalité Startup Boost afin de réduire le temps de lancement des applications Office sur Windows. Elle prendra la forme d'une nouvelle tâche planifiée créée par l'installateur de Microsoft Office.

Une fois activée, la tâche Startup Boost préchargera en arrière-plan certaines parties de l'application Office lors du démarrage de l'ordinateur. L'application sera ensuite maintenue dans un état de pause jusqu'à son lancement effectif.

Avec un œil sur les ressources système

Si les ressources système deviennent limitées, l'application préchargée pourra être retirée de la mémoire. La tâche pourra s'exécuter après un redémarrage et périodiquement en fonction des conditions du système.

Pour que Startup Boost s'active, le PC devra disposer d'au moins 8 Go de RAM et 5 Go d'espace disque disponibles. Une condition nécessaire pour éviter un impact négatif sur les performances globales du système.

En commençant par Word

Microsoft Word sera la première application Office à tirer parti de Startup Boost. Un déploiement est prévu à partir de mi-mai 2025. La prise en charge d'autres applications est prévue dans « les futures mises à jour ».

Les utilisateurs pourront procéder à une désactivation manuelle. L'option sera accessible via les paramètres de l'application Word (Menu Fichier, Options, Général et Startup Boost). Il sera également possible de la désactiver directement depuis le Planificateur de tâches de Windows.

La fonctionnalité Startup Boost sera par ailleurs automatiquement désactivée lorsque le mode d'économie d'énergie entre en action.