Implémentation libre de la plateforme de développement .NET, le projet Mono (ou Mono) a été placé sous l'égide de Microsoft en 2016 (.NET Foundation), à la suite du rachat de la société Xamarin.

Ce framework .NET open source permettant de créer des applications multiplateformes vient d'être transféré à la communauté WineHQ.

" Le projet Mono a été la première implémentation de .NET sur Android, iOS, Linux et d'autres systèmes d'exploitation. Il a ouvert la voie à la plateforme .NET sur de nombreux systèmes d'exploitation et a permis à .NET de s'implanter dans de nombreux nouveaux endroits. "

Au lieu de laisser mourir Mono

Microsoft adresse ainsi un grand merci à tous les développeurs de Mono, alors que le transfert du contrôle du projet Mono à WineHQ devrait lui permettre de reprendre vie. La dernière publication majeure de Mono remonte à cinq ans.

Le groupe de Redmond maintient un fork moderne de l'environnement d'exécution Mono dans le dépôt dotnet/runtime et ce fork est devenu le lieu privilégié pour les charges de travail .NET. " Nous recommandons aux utilisateurs actifs de Mono et aux mainteneurs de frameworks d'applications basés sur Mono de migrer vers .NET. "

Sous la houlette de WineHQ, il est probable que Mono sera développé avec grand intérêt. Il suffit de penser à la couche logicielle de compatibilité Wine (Wine Is Not An Emulator) pour des applications Windows sur Linux et autres.