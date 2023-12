Autorité britannique de la concurrence, la Competition and Market Authority (CMA) lance jusqu'au 3 janvier 2024 une consultation publique concernant le partenariat entre Microsoft et OpenAI. Elle est susceptible de déclencher l'ouverture d'une enquête.

Pour la CMA, une question centrale est de déterminer si ce partenariat, en tenant compte des récentes évolutions dans la gouvernance de la start-up d'intelligence artificielle derrière des produits comme ChatGPT, est assimilable à une situation de fusion.

Lors de la rocambolesque éviction, puis réintégration du cofondateur Sam Altman en tant que patron d'OpenAI, Microsoft a joué de son influence et de son poids de plus gros investisseur à plusieurs milliards de dollars. De quoi laisser l'impression d'une prise de contrôle.

Très différent du rachat de DeepMind en 2014

" La seule chose qui a changé est que Microsoft aura désormais un siège d'observateur sans droit de vote au conseil d'administration d'OpenAI, ce qui est très différent d'une acquisition comme le rachat de DeepMind par Google au Royaume-Uni ", a réagi Brad Smith.

Sur X, le président de Microsoft ajoute que depuis 2019, le partenariat avec OpenAI a favorisé davantage d'innovation et de concurrence en matière d'IA, " tout en préservant l'indépendance des deux entreprises. "

Dans une réaction obtenue par CNBC, un porte-parole d'OpenAI déclare que le partenariat avec Microsoft permet de " poursuivre nos recherches et de développer des outils d'IA sûrs et bénéfiques pour tous, tout en restant indépendant et compétitif. "

La FTC aussi sur le coup

Selon la CMA et la législation britannique, une situation de fusion peut par exemple recouvrir " l'acquisition d'une participation minoritaire ou, dans certaines circonstances, des accords commerciaux tels que des accords d'externalisation. "

Bloomberg rapporte par ailleurs que la Federal Trade Commission aux États-Unis se penche aussi sur la nature de l'investissement de Microsoft dans OpenAI, au regard de la législation antitrust. Une enquête formelle n'a toutefois pas été ouverte.