L'alliance qui a défini l'IA générative moderne est en train de se fissurer. Dans une déclaration fracassante, le patron de l'IA chez Microsoft, Mustafa Suleyman, a pris la parole pour se distancer publiquement et avec force de la nouvelle direction prise par son partenaire clé, OpenAI, sur un sujet explosif : l'IA érotique. La ligne rouge est tracée, et elle sépare désormais les deux géants.

À quoi Microsoft dit-il "non" exactement ?

Mustafa Suleyman a été catégorique lors du Paley International Council Summit : "Ce n'est tout simplement pas un service que nous fournirons. D'autres entreprises le feront". Cette déclaration fait référence à l'"érotisme simulé" et à la direction prise par les "sexbots".

Cool feature just dropped for @SuperGrok subscribers.



Turn on Companions in settings. — Elon Musk (@elonmusk) July 14, 2025

Suleyman a qualifié cette tendance de "très dangereuse", estimant que les entreprises de la tech devaient prendre des "décisions conscientes pour éviter ce genre de choses". Il vise sans le nommer le Grok d'Elon Musk, mais surtout son propre partenaire : OpenAI.

Pourquoi est-ce une attaque directe contre OpenAI ?

Parce que Sam Altman, le PDG d'OpenAI, a annoncé la semaine dernière exactement le contraire. Il a confirmé que ChatGPT autoriserait bientôt la génération de contenu érotique pour les utilisateurs adultes vérifiés.

Ok this tweet about upcoming changes to ChatGPT blew up on the erotica point much more than I thought it was going to! It was meant to be just one example of us allowing more user freedom for adults. Here is an effort to better communicate it:



As we have said earlier, we are… https://t.co/OUVfevokHE — Sam Altman (@sama) October 15, 2025

Altman a justifié ce choix en déclarant qu'OpenAI n'est "pas la police morale élue du monde" et qu'il est important de "traiter les utilisateurs adultes comme des adultes". La divergence philosophique est totale et désormais publique.

Ce désaccord marque-t-il la fin du partenariat ?

C'est le signe de tension le plus évident à ce jour. Microsoft, qui a investi 13 milliards de dollars dans OpenAI, semble de plus en plus vouloir tracer sa propre voie "responsable" avec son propre écosystème Copilot.

This is going to backfire. Hard. No parent is going to trust that their kids can’t get through your age gating. They will just push their kids to every other LLM.



Why take the risk ?



Same for schools. Why take the risk ? A few seniors in HS are 18 and decide it would be… https://t.co/ugSU7IXoOz — Mark Cuban (@mcuban) October 15, 2025

De son côté, OpenAI multiplie les partenariats avec des rivaux de Microsoft, comme Google et Oracle. Ce schisme sur l'IA érotique n'est pas qu'un détail : il touche au cœur de la vision du produit et de la responsabilité sociale, un point sur lequel Suleyman s'est toujours montré très ferme.

Foire Aux Questions (FAQ)

La position d'OpenAI est-elle critiquée ?

Oui, et pas seulement par Microsoft. Le milliardaire Mark Cuban a averti Sam Altman que cette décision allait "se retourner contre lui". Il estime qu'aucun parent ne fera confiance aux barrières de vérification d'âge et qu'ils pousseront leurs enfants vers des IA concurrentes.

Qu'en pense Elon Musk ?

Elon Musk, avec son IA Grok (xAI), a déjà lancé des "compagnons" IA, dont un personnage féminin de style anime. Interrogé sur le sujet, xAI a simplement répondu aux médias par la phrase "Legacy Media Lies" (Les médias traditionnels mentent).

Qu'est-ce que Microsoft a annoncé d'autre ?

Juste avant ces déclarations, Microsoft a annoncé de nouvelles fonctionnalités pour son propre assistant, Copilot. Il inclut un nouveau compagnon IA nommé Mico, capable de répondre aux appels et d'exprimer des émotions en changeant de couleur, renforçant la vision de Suleyman d'une IA "pour les gens, pas pour être une personne".