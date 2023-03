Microsoft change son fusil d'épaule et adopte une stratégie plus ouverte visant à déployer ses services auprès du plus grand nombre : désormais, le client de messagerie Outlook est accessible gratuitement sur tous les Mac, sans avoir à souscrire à une offre Microsoft 365.

Car jusqu'à présent, pour accéder à la messagerie de Microsoft, il fallait souscrire à un abonnement Microsoft 365 livré avec un ensemble de services comme Word, Excel et autres outils bureautiques.

Outlook devient gratuit sur macOS

On retrouve ainsi Outlook en version seule sur le Mac App Store et en accès gratuit, ce qui permet à Microsoft d'envisager concurrencer un peu plus Apple sur ses propres terres et de venir jouer des coudes avec Mail, la messagerie de la marque intégrée dans son OS.

Cette bascule au format gratuit n'entraine aucune coupe dans les fonctionnalités proposées par Outlook : on peut y concentrer différents comptes de messageries diverses en IMAP et l'application s'intègre parfaitement à macOS avec des notifications, un widget et des raccourcis.

Microsoft annonce qu'Outlook prend également en charge la fonction Handoff pour permettre de démarrer une tâche sur iOS pour la finir sur macOS et inversement.

La firme de Redmond a une carte à jouer en basculant vers le gratuit : peu de clients de messagerie sont proposés gratuitement sur macOS et même si Thunderbird ou Opera Mail sont excellents, ils ne profitent que d'une intégration limitée à macOS. Outlook se transforme également comme un point d'entrée gratuit permettant d'orienter les utilisateurs vers les autres services payants de Microsoft qui pourrait ainsi plus facilement doper ses abonnements à Microsoft 365.