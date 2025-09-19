Microsoft continue de moderniser en profondeur les applications historiques de son système d'exploitation. Dans le cadre du programme Windows Insider (canal Canary et Dev), les testeurs de Windows 11 découvrent actuellement des versions améliorées de plusieurs outils emblématiques, dont Paint.

Paint se prend pour Photoshop

L'application Paint se dote de deux fonctionnalités dignes d'éditeurs d'image bien plus avancés. La première est l'arrivée des fichiers de projet.

Le temps est révolu où enregistrer une image en PNG ou JPG aplatissait définitivement les calques. Il est désormais possible de sauvegarder un travail au format .paint. Ce format préserve toutes les couches et modifications, permettant de reprendre un projet exactement là où il a été laissé. « Vous pouvez maintenant sauvegarder votre création en tant que fichier de projet Paint modifiable et reprendre de manière fluide là où vous vous étiez arrêté », écrit Microsoft.

La seconde nouveauté est l'ajout d'un curseur d'opacité pour les outils Crayon et Pinceau. Cet ajout simple ouvre la porte à des effets de transparence, des mélanges de couleurs plus doux et des superpositions bien plus subtiles qu'auparavant, renforçant la dimension créative de l'application.

L'outil de capture d'écran gagne en efficacité

L'outil Capture d'écran devient plus rapide et plus pratique. Une nouvelle fonctionnalité d'annotation rapide (Quick markup) permet de modifier une capture directement dans la zone de sélection, avant même de la finaliser.

Une fois la zone capturée avec le raccourci Windows + Maj + S, une barre d'outils apparaît, proposant stylet, surligneur, gomme, mais aussi des formes et des émojis. Il est même possible de recadrer l'image à la volée.

Cette mise à jour intègre également des boutons pour partager, lancer une recherche visuelle avec Bing ou interroger Copilot, sans que l'image ne soit copiée dans le presse-papiers ou sauvegardée automatiquement.

Le Bloc-notes avec davantage d'IA

Sur les Copilot+ PC, l'application Bloc-notes intègre des fonctionnalités d'IA avec une exécution en local grâce à la puce NPU de ces appareils. Les utilisateurs peuvent demander à l'IA de résumer, d'écrire ou de réécrire un texte sans nécessiter d'abonnement.

Pour ceux qui disposent d'un abonnement Microsoft 365, il est possible de basculer entre le modèle IA local et les modèles cloud plus puissants. Pour l'instant, ces fonctionnalités sont disponibles uniquement en anglais.