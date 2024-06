Sur Windows 11, l'application Microsoft Photos va bénéficier d'une série d'améliorations. Pour le moment, ces améliorations font l'objet d'un test auprès des Windows Insiders dans les canaux Dev et Canary.

Avec la visionneuse de photos, Microsoft souligne un accès plus facile à des actions comme le démarrage d'un diaporama et le partage. Elles sont directement accessibles sur l'écran principal, sans la nécessité de se rendre dans un menu. Les raccourcis pour une ouverture dans d'autres applications de Microsoft telles que OneDrive et Clipchamp sont regroupés.

Un curseur permet de zoomer sur les photos de 10 % à 800 % avec davantage de précision, tandis que la taille du fichier et la définition de l'image sont affichées de manière visible en bas de l'écran. D'après Microsoft, ces changements répondent à une demande de nombreux utilisateurs.

Plus de latitude pour l'importation

Des améliorations de performances sont également de la partie, sachant que le temps de chargement de la visionneuse aurait été réduit de moitié grâce à une nouvelle architecture multi-processus.

En ce qui concerne l'importation, il sera possible de choisir quand commencer le transfert de photos et de vidéos à partir d'appareils connectés en local, au lieu de s'en remettre à une procédure automatique.