" Cette version apporte une nouvelle fonctionnalité puissante sur les Copilot+ PC qui tire parti de l'IA pour organiser les photos en catégories pour une recherche plus facile ", indique Microsoft pour son application Microsoft Photos sur Windows 11.

Une nouvelle organisation intelligente

Baptisée Auto-Categorization, la nouveauté utilise l'IA embarquée pour analyser et trier le contenu d'une collection de photos d'un utilisateur. L'IA est capable de regrouper automatiquement les images dans des dossiers prédéfinis.

L'un des points forts du modèle est sa capacité à fonctionner indépendamment de la langue présente sur l'image. Microsoft donne un exemple concret : " Un passeport hongrois sera toujours classé comme Passeport, même si le texte n'est pas en anglais ", écrit Microsoft à titre d'exemple.

Une reconnaissance promise agnostique de la langue qui promet une efficacité accrue pour les utilisateurs du monde entier.

Avec des limites pour le moment

Actuellement, Auto-Categorization se concentre sur quatre catégories bien définies : les captures d'écran, les reçus, les documents d'identité et les notes manuscrites ou imprimées. Il n'est pas encore permis pour l'utilisateur d'ajouter ses propres catégories.

Microsoft a toutefois prévu une interaction pour affiner le modèle. Il est possible de changer manuellement la catégorie d'une photo si une erreur est commise, et de fournir un retour pour améliorer la précision.

Les catégories sont accessibles directement depuis la barre de navigation de l'application.

Qui peut tester la nouveauté Microsoft Photos ?

La mise à jour pour l'application Microsoft Photos est en cours de déploiement sur tous les canaux du programme Windows Insider, mais elle est donc exclusivement réservée aux propriétaires de Copilot+ PC.

Pour en bénéficier, il faut s'assurer de disposer de la version 2025.11090.25001.0 ou supérieure de l'application, disponible via le Microsoft Store. En parallèle, la mise à jour active également la fonctionnalité Super Resolution sur une plus large gamme d'appareils équipés de puces Snapdragon, AMD et Intel.