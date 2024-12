Votre Xbox Series est défectueuse et n'est plus sous garantie ? Et bien vous pourrez prochainement sans doute la réparer vous-même...

Microsoft a annoncé un partenariat avec iFixit, le spécialiste des réparations de produits électroniques pour proposer des kits et pièces permettant à chacun de réparer soi-même sa console de jeux vidéo.

La plateforme propose ainsi des pièces détachées authentiques pour les Xbox Series S et X, avec des tutoriels permettant de démonter la machine et de remplacer les pièces défectueuses. Carte mère, alimentation, ventilateurs, boutons, joysticks... Le catalogue d'iFixit se veut assez large, et la plateforme propose des packs avec des outils pour procéder aux réparations.

Notons que la plateforme iFixit propose des kits de réparation pour d'autres machines comme le Steam Deck ou les PlayStation 3 et 4 mais sans aucun partenariat officiel et donc avec des pièces qui peuvent ne pas être authentiques.