Un document a refait surface lors du procès de Microsoft face à la FTC qui met en avant les ambitions de la marque il y a quelques années et notamment concernant le rachat de Square Enix.

En 2019, Microsoft lançait le "Project Phoenix", une stratégie de rapprochement avec Square Enix qui avait deux objectifs principaux. Le premier était de s'associer avec le studio pour s'installer plus facilement sur le marché asiatique, Square Enix étant particulièrement apprécié en Chine et au Japon. L'intégration des jeux Square Enix au Game Pass et les portages sur Xbox n'étaient toutefois pas le seul enjeu du projet.

Microsoft voulait racheter Square Enix dès 2019

Car à cette époque, Square Enix possédait encore les studios Crystal Dynamics et Eidos Montréal avec des franchises populaires comme Tomb Raider ou encore Deus Ex... Et le rapprochement n'était qu'une première étape qui visait à amadouer Square Enix en vue d'un rachat.

Finalement, la transaction n'a pas eu lieu et en 2020, Microsoft effectuait son premier rachat d'ampleur avec Zenimax (Bethesda). Il semble que Square Enix a vécu cela comme une trahison puisque depuis, le studio s'est rapproché un peu plus de Sony, qui a lorgné à son tour sur un rachat avant de se résigner.