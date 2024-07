Microsoft n'a de cesse de le marteler : Windows 10 ne sera prochainement plus supporté, l'éditeur ne proposera ainsi plus de mises à jour ni de patch de sécurité, et il est donc recommandé de basculer vers Windows 11.

Sauf que la bascule vers Windows 11 n'est pas des plus simples : le nouvel OS de Microsoft impose un matériel assez récent et laisse ainsi sur la touche des millions de configurations anciennes... C'est pour cela que Windows 10 reste encore majoritaire sur le marché, les utilisateurs ne souhaitant pas investir dans une nouvelle machine...

Néanmoins, l'échéance approche et les professionnels ne peuvent se permettre de continuer à exercer sous un OS qui sera prochainement à la merci des cybercriminels... Compte tenu des couts exorbitants du programme de support étendu, il est plus simple de renouveler le matériel pour anticiper la bascule vers Windows 11 puis 12.

Aux USA, la bascule s'est amorcée puisque les ventes de PC auprès des professionnels ont connu un sursaut. Ces ventes pourraient connaitre une croissance sur le long terme, notamment grâce aux PC IA.

Au premier trimestre 2024, il s'est ainsi vendu 14,8 millions de PC portables aux États-Unis et selon Canalys, ces ventes devraient atteindre 69 millions d'exemplaires di'ici la fin de l'année, puis 75 millions en 2025.

Qu'on le souhaite ou non, l'abandon de Windows 10 se présente comme le levier de croissance très attendu sur un marché en berne depuis des années.

Pour les récalcitrants, il existe toutefois des solutions : la société 0patch a annoncé s'enquérir de la situation et proposer ainsi 5 années de mises à jour pour Windows 10 au-delà de l'abandon de Microsoft. Cette solution sera proposée au tarif de 25 euros par an et par poste.