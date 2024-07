Microsoft publie les résultats du quatrième trimestre de son exercice 2024 décalé et clos le 30 juin. Un chiffre d'affaires de 64,7 milliards de dollars en hausse de 15 % sur un an et un bénéfice net de 22 milliards de dollars qui progresse de 10 %.

Sur l'ensemble de l'exercice fiscal, c'est un chiffre d'affaires de 245,1 milliards de dollars (+16 % par rapport à l'exercice précédent) et un bénéfice net de 88,1 milliards de dollars (+22 %) pour l'entreprise qui dépasse les 3000 milliards de dollars à la Bourse de New York.

" Notre solide performance au cours de cet exercice fiscal témoigne à la fois de notre innovation et de la confiance que les clients continuent d'accorder à Microsoft ", déclare Satya Nadella. Le patron de Microsoft décrète une entreprise de plateforme qui est à la pointe de l'ère de l'IA.

Une déception pour le marché

Pour autant, les résultats financiers de Microsoft ont été sanctionnés par une baisse de l'action du groupe. En cause, un ralentissement de la croissance des revenus d'Azure et autres services cloud, dont les ventes ont progressé de 29 % durant le trimestre. Lors du trimestre précédent, cette croissance était de 31 %.

Sur les 29 % de croissance pour Azure et autres services cloud, 8 points de pourcentage proviennent des services d'IA qui jouent ainsi un rôle moteur mis en avant par Satya Nadella.

Directrice financière de Microsoft, Amy Hood souligne une demande qui a été supérieure à la capacité disponible pour les services Azure IA. Elle ajoute qu'en juin, il a été constaté une croissance légèrement inférieure aux attentes dans quelques zones géographiques européennes.