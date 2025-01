2025 s'annonce comme une année chargée pour Microsoft, il s'agira de l'année de la grande migration pour la marque qui devrait voir des millions d'utilisateurs de Windows 10 vers Windows 11.

Une situation qui s'explique assez simplement : Windows 10 arrive en fin de vie et ne sera plus supporté à compter d'octobre 2025, laissant la porte ouverte aux pirates et autres menaces. Si certains particuliers devaient faire de la résistance, la majorité des professionnels devraient ainsi basculer vers Windows 11, qu'il faille ou non changer de matériel au passage.

Microsoft simplifie donc les choses et a modifié sa page en ligne affairant à la bascule vers Windows 11 pour la rendre bien plus claire en indiquant désormais :

"un appareil Windows 10 existant peut être mis à niveau vers Windows 11 s'il remplit les critères suivants : soit le dispositif utilise une version de Windows 10 actuellement prise en charge. Si ce n'est pas le cas, mettez d'abord à jour l'appareil vers une version prise en charge de Windows 10, soit le dispositif respecte les spécifications matérielles minimales pour exécuter Windows 11.Pour vérifier si un appareil Windows 10 est éligible à la mise à niveau vers Windows 11, suivez l'une des options suivantes : téléchargez et exécutez l'application PC Health Check, depuis le menu Démarrer, accédez à Paramètres > Mise à jour et sécurité, puis cliquez sur le bouton Rechercher des mises à jour ou bien utilisez le raccourci suivant pour Windows Update, puis cliquez sur le bouton Rechercher des mises à jour"

Mais pas d'allégement des configurations requises

Il n'est donc plus absolument nécessaire d'utiliser PC Health Check pour vérifier si son PC est compatible avec Windows 11, cela peut simplement se faire via la recherche de mise à jour Windows.

Par contre, si votre PC n'est pas compatible avec W11, il n'y aura pas de solution "simple" autre que de remplacer toute ou partie de votre configuration.