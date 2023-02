En 2021, le Microsoft Store sur Windows a connu une importante refonte afin de le rendre plus réactif, améliorer l'expérience d'utilisation et la découverte de contenus. L'idée était aussi de séduire les développeurs, en misant toujours sur une plus grande ouverture en matière d'applications.

D'après le groupe de Redmond, le Microsoft Store a connu une année record en 2022, avec plus de 900 millions d'utilisateurs uniques dans le monde qui y ont eu recours, une augmentation de 122 % sur un an concernant les nouvelles applications et nouveaux jeux soumis par les développeurs.

Microsoft Store Ads

D'abord dans le cadre d'un programme pilote, cette croissance a légitimé le lancement de Microsoft Store Ads, dont l'objectif est de permettre aux développeurs d'améliorer la visibilité de leurs applications dans le Microsoft Store. Autrement dit, c'est de la publicité du côté des utilisateurs.

" Un développeur d'une application de création de musique sera en mesure de créer une campagne publicitaire pour que son application soit publiée auprès d'un public qui aime la musique ou aime créer de la musique ", a écrit Microsoft, à titre d'exemple.

Les choses semblent maintenant prendre de l'ampleur. Davantage de développeurs vont pouvoir mettre en place des campagnes publicitaires dans le Microsoft Store, grâce à la régie publicitaire Microsoft Advertising.

Avec Windows 11 et Windows 10

" Les développeurs peuvent désormais faire de la publicité directement sur le Microsoft Store, afin d'inciter les utilisateurs à installer ou à mettre à jour les applications. " Sur Windows 11 et Windows 10, la situation devrait au final être similaire à ce qui se pratique avec l'App Store et Google Play.

Microsoft souligne que seuls les développeurs avec du contenu publié sur le Microsoft Store pourront mener des campagnes publicitaires. " Cela garantit que les publicités sont contextuelles pour les utilisateurs. "

En espérant qu'il n'y aura pas de foire d'empoigne, au risque de frustrer les utilisateurs qui cherchent une application et tombent plutôt sur des publicités.