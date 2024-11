Il y a un peu plus d'un an, Microsoft annonçait l'introduction des Instant Games dans le Microsoft Store sur Windows, ainsi qu'un partenariat avec plusieurs éditeurs de jeux. À ranger dans la catégorie casual gaming pour une pratique occasionnelle, ces jeux ont été mis en avant dans une section Arcade… qui n'existe désormais plus.

Pour un peu plus d'une soixantaine de jeux, le déploiement très progressif n'avait eu lieu qu'à partir de février dernier, à l'issue d'une période de preview. Le principe était une expérience de jeux directement depuis le Microsoft Store, sans besoin de les télécharger ou de les installer sur l'appareil équipé de Windows.

Actée depuis mi-novembre, la disparition de la section Arcade du Microsoft Store signe surtout l'arrêt des Instant Games au final. Il est à souligner que si les jeux ne peuvent plus être joués instantanément, ils ne sont pas totalement sacrifiés et peuvent se retrouver en téléchargement.

Pas d'abandon du Microsoft Store

Microsoft reste bien silencieux sur les raisons ayant abouti au retrait de la fonctionnalité Instant Games et de la section Arcade du Microsoft Store. A priori, un manque de popularité est tout simplement en cause et c'est une décision sans autre impact sur le Microsoft Store.

Rappelons en effet que le groupe de Redmond continue de travailler sur des améliorations du Microsoft Store, dont plusieurs ont été dévoilées dans le courant de l'été.