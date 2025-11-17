À l'occasion du Black Friday, Microsoft propose des promotions sur ses PC Surface destinés au grand public. Les offres sont valables jusqu'au 1er décembre. Les réductions peuvent atteindre 20 % et sont disponibles sur le Microsoft Store, ainsi que chez les enseignes participantes.

Les principales promotions pour la gamme Surface

Surface Pro 12 pouces : proposée à partir de 855 €, elle bénéficie d'une réduction allant jusqu'à 14 %. Combinant PC et tablette, l'écran tactile peut s'incliner jusqu'à 165°. L'appareil est équipé d'un processeur Snapdragon X Plus et d'un NPU de 45 TOPS.

Surface Pro 13 pouces : disponible à partir de 1 215 €, la réduction va jusqu'à 15 %. Elle est dotée d'un processeur Qualcomm de dernière génération et NPU. Un modèle polyvalent avec écran OLED en option, dont l'autonomie peut atteindre 15 heures.

Surface Laptop 13 pouces : affiché à partir de 975 €, cet ordinateur portable profite d'une remise allant jusqu'à 14 %. Il intègre un processeur Snapdragon X Plus et un NPU de 45 TOPS. Avec écran tactile Full HD et touche Copilot, il offre une autonomie de jusqu'à 23 heures.

Surface Laptop 13,8 pouces et 15 pouces : disponibles à partir de 1 230 €, ces modèles bénéficient d'une réduction allant jusqu'à 15 %. Ils sont équipés de processeurs Snapdragon X Series et des NPU intégrés. Ils disposent d'écrans tactiles ultrafins et d'une connectique complète (USB-C, USB-A, Surface Connect).

Les accessoires Surface aussi en promotion

Tous les accessoires, dont les claviers Type Cover, les stylets Surface Pen et les souris, bénéficient en outre d'une réduction allant jusqu'à 20 %.