À l'occasion du Black Friday, Microsoft propose des promotions sur ses PC Surface destinés au grand public. Les offres sont valables jusqu'au 1er décembre. Les réductions peuvent atteindre 20 % et sont disponibles sur le Microsoft Store, ainsi que chez les enseignes participantes.

Les principales promotions pour la gamme Surface

  • Surface Pro 12 pouces : proposée à partir de 855 €, elle bénéficie d'une réduction allant jusqu'à 14 %. Combinant PC et tablette, l'écran tactile peut s'incliner jusqu'à 165°. L'appareil est équipé d'un processeur Snapdragon X Plus et d'un NPU de 45 TOPS.
  • Surface Pro 13 pouces : disponible à partir de 1 215 €, la réduction va jusqu'à 15 %. Elle est dotée d'un processeur Qualcomm de dernière génération et NPU. Un modèle polyvalent avec écran OLED en option, dont l'autonomie peut atteindre 15 heures.

microsoft-surface-pro

  • Surface Laptop 13 pouces : affiché à partir de 975 €, cet ordinateur portable profite d'une remise allant jusqu'à 14 %. Il intègre un processeur Snapdragon X Plus et un NPU de 45 TOPS. Avec écran tactile Full HD et touche Copilot, il offre une autonomie de jusqu'à 23 heures.
  • Surface Laptop 13,8 pouces et 15 pouces : disponibles à partir de 1 230 €, ces modèles bénéficient d'une réduction allant jusqu'à 15 %. Ils sont équipés de processeurs Snapdragon X Series et des NPU intégrés. Ils disposent d'écrans tactiles ultrafins et d'une connectique complète (USB-C, USB-A, Surface Connect).

microsoft-surface-laptop

Les accessoires Surface aussi en promotion

Tous les accessoires, dont les claviers Type Cover, les stylets Surface Pen et les souris, bénéficient en outre d'une réduction allant jusqu'à 20 %.