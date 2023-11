Lors de sa conférence Ignite 2023, Microsoft a fait quelques annonces à destination de son service de visioconférence Teams. L'une d'entre elles est particulièrement intéressante : baptisée "décorez votre arrière-plan", elle reprend le concept déjà introduit dans Skype il y a quelques années lors de la montée en puissance du télétravail lié aux confinements (COVID 19) et qui permettait de flouter, puis de modifier automatiquement l'arrière-plan lors des appels vidéo.

Le concept est donc repris et va plus loin en proposant de laisser une IA redécorer votre intérieur pour le rendre plus attractif. L'algorithme analyse ainsi l'image capturée par la webcam, détoure le sujet et se charge d'agrémenter le décor d'arrière-plan lors des appels.

La fonctionnalité va au-delà des arrière-plans virtuels proposés sur Zoom ou Meets puisque l'IA tient compte de l'agencement et de la configuration de la pièce pour ajuster et ajouter des éléments.

Il est possible de choisir une thématique ou ambiance pour ajuster l'arrière-plan selon son humeur ou ses gouts. L'option sera déployée à partir de l'année prochaine dans la version Premium de Teams.