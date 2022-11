Après des tests en interne débutés il y a plusieurs mois, Microsoft officialise l'introduction de jeux dans Teams, sa solution collaborative de messagerie instantanée et de visioconférence pour des réunions. L'intégration de jeux dans Teams prend la forme d'une application qui s'inscrit dans un programme pilote.

Dénommée Games for Work, l'application se destine uniquement aux clients Microsoft Teams dans les entreprises et pour l'éducation. Elle a été développée par Microsoft Casual Games qui est une branche de Xbox Game Studio.

Pas de jeu AAA donc... mais des jeux occasionnels. En l'occurrence, il s'agit de quatre jeux avec Microsoft IceBreakers (variante du jeu Ceci ou Cela), Minesweeper (démineur), Solitaire (jeu de carte) et Wordament (jeu de lettres).

Sans la présence de publicité, les jeux ont été pensés pour être interactifs et multijoueurs (2 à 250 joueurs). La philosophie derrière Games for Work est d'aider les personnes et membres d'une équipe à se connaître d'une manière conviviale. Évidemment pas de saper la productivité, bien au contraire.

Les vertus du jeu vidéo à l'heure du travail hybride

" Les jeux favorisent la créativité, la collaboration et la communication de manière puissante et unique, et nous sommes impatients de voir comment l'application Games for Work sur Microsoft Teams inspire la productivité et aide à favoriser les connexions sur le lieu de travail ", écrit Jill Braff.

Directrice générale Integrations and Casual Games chez Microsoft, elle souligne que plus de 3 milliards de personnes dans le monde jouent à des jeux. " Les jeux ont un rôle crucial en rapprochant les personnes, surtout ces dernières années. " Une allusion au travail hybride avec sa dose de télétravail.

Une fois l'application Games for Work ajoutée, elle permet à des collègues de travail de bénéficier d'une même expérience de jeu dans les réunions Teams sur ordinateur et sur mobile.

Du team building autrement

L'intégration des jeux dans Teams est amenée à évoluer en fonction des commentaires des utilisateurs. De même, les performances seront susceptibles d'être améliorées.

Sans en dire plus à ce stade, Microsoft assure que sa feuille de route pour des jeux occasionnels dans Teams prendra en considération les retours.

Le groupe de Redmond cite une étude de l'université Brigham-Young selon laquelle les équipes qui jouent à de courts jeux vidéo sont 20 % plus productives que celles qui participent à des activités de renforcement de l'esprit d'équipe plus traditionnelles.