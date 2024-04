L'année dernière, Microsoft avait annoncé le retrait de Teams de ses solutions de productivité Microsoft 365 et Office 365. Effective depuis le 1er octobre, cette décision concernait l'Espace économique européen et la Suisse. Ce changement est désormais à portée mondiale.

" Dans un souci de clarté, nous étendons aux clients du monde entier les mesures que nous avons prises l'année dernière pour dissocier Teams de Microsoft 365 et Office 365 dans l'Espace économique européen et en Suisse ", justifie un porte-parole du groupe de Redmond (Reuters).

Il ajoute que la démarche répond aux commentaires de la Commission européenne, en offrant aux entreprises multinationales plus de flexibilité quand elles souhaitent standardiser leurs achats dans différentes zones géographiques.

Enquête en cours en Europe

En juillet, la Commission européenne a ouvert une enquête sur de possibles pratiques anticoncurrentielles de ventes liées ou groupées de Microsoft concernant Teams. Elle fait suite à une plainte de Slack remontant à 2020.

" La Commission craint en particulier que Microsoft n'accorde à Teams un avantage en matière de distribution, en ne donnant pas aux consommateurs le choix d'inclure ou non l'accès à ce produit lorsqu'ils s'abonnent à ses suites de productivité et que l'entreprise ne limite l'interopérabilité entre ses suites de productivité et les offres des concurrents. "

Microsoft avait pris des engagements d'amélioration de sa documentation sur l'interopérabilité avec Microsoft 365 et Office 365 pour des solutions concurrentes, telles que Zoom et Salesforce (propriétaire de Slack).

Des tarifs sans Teams

Rien ne dit à ce stade que les initiatives proactives de Microsoft lui éviteront une amende de la Commission européenne. Elles s'accompagnent d'une harmonisation de la grille tarifaire qui est détaillée dans ce billet de blog.

Les entreprises clientes peuvent conserver leur offre actuelle, la renouveler, la mettre à niveau ou opter pour une nouvelle offre.