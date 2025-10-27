Microsoft Teams s'apprête à intégrer une fonctionnalité capable de détecter automatiquement votre présence physique dans les locaux de l'entreprise. En se connectant au réseau Wi-Fi, l'application mettra à jour le statut de localisation pour indiquer le bâtiment précis où vous vous trouvez.

Comment fonctionnera cette nouvelle surveillance ?

Selon une publication sur la feuille de route de Microsoft 365, la fonctionnalité repérée par Windows Central est actuellement en développement.

Microsoft écrit que " lorsque les utilisateurs se connecteront au Wi-Fi de leur organisation, Teams pourra bientôt mettre à jour automatiquement leur lieu de travail pour refléter le bâtiment dans lequel ils travaillent ".

La mise à jour devrait être déployée à l'échelle mondiale pour les utilisateurs de Teams sur Windows et macOS.

Cette fonctionnalité sera-t-elle obligatoire ?

La surveillance ne sera pas activée d'office. Microsoft indique que la fonctionnalité sera désactivée par défaut. Ce seront les administrateurs IT de chaque entreprise qui décideront de l'activer et d'exiger que les utilisateurs finaux y consentent.

La transparence semble donc être de mise, mais cela dépendra de la politique interne de chaque entreprise. Le déploiement de l'outil est attendu aux alentours de décembre 2025.

Dans un contexte tendu pour Microsoft Teams

Cette annonce survient alors que Microsoft Teams reste sous pression. L'outil de collaboration a fait l'objet d'un examen minutieux de la part de la Commission européenne pour pratiques anticoncurrentielles, notamment à cause de sa vente liée avec les suites de productivité Office 365 et Microsoft 365.

Face à la pression, Microsoft a dû séparer Teams de ses offres, le proposant désormais en service autonome, afin d'éviter une lourde amende.