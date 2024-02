Au fil des dernières années, Microsoft a investi des milliards de dollars dans le rachat de studios de jeux vidéo afin de doper son écosystème Xbox. En marge, son service Xbox Game Pass a également été largement mis en avant et la communication de la marque s'est axée autour d'un élément principal : Microsoft veut partager ses licences et les installer sur le plus grand nombre de plateformes.

Cet argument a été largement mis en avant par Microsoft lors de son procès avec la FTC qui visait le blocage du rachat d'Activision Blizzard. Microsoft indiquait ainsi ne pas souhaiter verrouiller les licences phares du secteur à ses propres machines.

Sauf que par le passé, et notamment avec le rachat de Zenimax (propriétaire de Bethesda), Microsoft avait déjà fait de pareilles promesses, avant de revenir dessus. On a ainsi vu Starfield sortir en exclusivité sur Xbox, ce sera également le cas du prochain Indiana Jones... ou pas finalement.

Car depuis quelques jours, les rumeurs s'intensifient concernant la volonté de Microsoft de partager un peu plus ses franchises. On parle notamment de l'arrivée de Hi-Fi Rush et Sea of Thieves sur Nintendo Switch et PlayStation 5... Mais ce sera aussi peut être le cas avec Indiana Jones ou encore Halo.

Il faut dire que les exclusivités font dissension au sein même de Microsoft, et particulièrement du côté de Bethesda.

Microsoft pourrait donc faire le choix de ne plus miser que sur son Xbox Game Pass à l'avenir tout en déclinant tous les jeux issus de ses studios sur les autres plateformes disponibles. La stratégie serait de revenir à un statut de simple éditeur pour viser un public bien plus large.