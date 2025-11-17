Payer plus pour être plus en sécurité ? C'est la promesse du programme ESU (Extended Security Updates) de Windows 10. Mais la première livraison, ce Patch Tuesday de novembre 2025, est un fiasco.

La mise à jour KB5068781, la première de ce support payant, plante en beauté. Des administrateurs système signalent en masse une erreur 0x800f0922. La mise à jour semble s'installer, demande un redémarrage, puis échoue et annule l'installation (rollback).

Que se passe-t-il exactement ?

C'est un bug classique dans son effet, mais critique dans son contexte. Les administrateurs système qui gèrent des parcs Windows 10 (et qui paient pour l'ESU) voient la mise à jour échouer en boucle.



Le code 0x800f0922 est un échec d'installation générique (CBS_E_INSTALLERS_FAILED), mais le symptôme est bien connu : le PC redémarre et annule les modifications. Microsoft a officiellement reconnu le problème.

Qui est touché par ce bug ?

C'est un bug ciblé. Selon Microsoft, le problème est "isolé" aux appareils utilisant l'activation par souscription Windows via le "Microsoft 365 Admin Center". Cela concerne donc spécifiquement les environnements d'entreprise qui ont souscrit au support étendu.

Pire, certains administrateurs rapportent un autre bug : des machines pourtant dûment licenciées ne voient même pas la mise à jour KB5068781, comme si elles n'étaient pas éligibles au correctif pour lequel elles paient.

Y a-t-il une solution ?

Non. Et c'est le plus inquiétant. Microsoft a confirmé être en train "d'enquêter" mais n'a fourni aucune solution de contournement (workaround) pour les parcs Windows concernés.

Les administrateurs sont donc bloqués. Ils paient pour un service de sécurité qu'ils ne peuvent pas installer. C'est un très mauvais départ pour le programme ESU, qui est censé garantir la stabilité et la sécurité aux entreprises qui n'ont pas encore pu (ou voulu) migrer sur Windows 11.

Foire Aux Questions (FAQ)

C'est quoi la mise à jour KB5068781 ?

C'est la toute première mise à jour de sécurité (Patch Tuesday de novembre 2025) destinée aux appareils Windows 10 inscrits au programme payant ESU (Extended Security Updates), après la fin du support officiel.

Que signifie l'erreur 0x800f0922 ?

C'est un code d'erreur de Windows Update qui signifie que l'installation d'un ou plusieurs composants a échoué (CBS_E_INSTALLERS_FAILED). Dans ce cas, le système annule l'installation (rollback) au redémarrage.

Mon PC personnel est-il concerné ?

Non. Ce bug est spécifique aux versions entreprise de Windows 10 (licences corporate) qui sont activées via le centre d'administration Microsoft 365 pour le support étendu payant (ESU).