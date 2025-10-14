La date fatidique est là. Ce 14 octobre 2025, le support de Windows 10 prend officiellement fin, poussant des millions d'utilisateurs à enfin considérer la migration vers Windows 11. Pour faciliter cette transition, souvent vue comme une étape obligée, Microsoft propose un utilitaire dédié qui a fait ses preuves.

Sauf qu'à quelques heures de l'échéance, l'outil est tout simplement cassé, victime d'une mise à jour malencontreuse. Un véritable couac qui tombe au pire des moments.

Que se passe-t-il exactement avec le Media Creation Tool ?

Le problème est aussi simple que frustrant. Depuis une mise à jour déployée fin septembre, l'outil de création de médias, le fameux Media Creation Tool, se ferme subitement après son lancement sur un PC tournant sous Windows 10. Pas de message d'erreur, pas d'explication, rien. L'application cesse de fonctionner, laissant les utilisateurs dans une impasse totale au moment précis où ils en ont le plus besoin.

Face à la grogne montante, Microsoft a officiellement reconnu l'existence de ce bug. La firme de Redmond a confirmé que le problème était bien réel et a assuré qu'une solution était à l'étude, sans pour autant communiquer de délai précis pour le déploiement d'un correctif.

Quelle est la cause de cette panne soudaine ?

L'origine du dysfonctionnement a été clairement identifiée. C'est la version 26100.6584 de l'utilitaire, publiée le 29 septembre 2025, qui est directement en cause. Cette mise à jour, qui était probablement censée améliorer le processus de migration, l'a en réalité rendu complètement inopérant pour les principaux concernés : les utilisateurs de Windows 10 version 22H2.

Un comble, alors que Microsoft mène une campagne intensive depuis des mois pour inciter à l'adoption de son nouveau système d'exploitation. Cette "boulette" technique fragilise la stratégie de l'entreprise et sème le doute chez les utilisateurs les plus prévoyants qui souhaitaient effectuer une installation propre avant la fin du support.

Existe-t-il des solutions pour migrer malgré tout ?

Heureusement, tout n'est pas perdu pour ceux qui veulent sauter le pas. En attendant un correctif officiel dont la date de sortie reste inconnue, des solutions alternatives existent et sont heureusement tout à fait fonctionnelles. Microsoft suggère d'ailleurs de passer par une autre de ses pages : l'Assistant d'installation de Windows 11, qui permet de télécharger directement l'image disque (ISO) du système.

Une autre option, très populaire et réputée pour sa fiabilité, consiste à utiliser un logiciel tiers. L'utilitaire gratuit Rufus, bien connu de la communauté technique, permet de créer une clé USB d'installation "bootable" en quelques clics et contourne ainsi complètement le problème de l'outil officiel défaillant.

Foire Aux Questions (FAQ)

La fin du support de Windows 10 est-elle vraiment définitive ?

Oui, le support standard s'arrête bien le 14 octobre 2025. Après cette date, plus de mises à jour de fonctionnalités ou de sécurité gratuites. Microsoft propose toutefois un programme payant de mises à jour de sécurité étendues (ESU) pour prolonger la durée de vie du système d'une à trois années supplémentaires.

Cette panne affecte-t-elle toutes les méthodes de mise à niveau ?

Non, la panne concerne spécifiquement l'outil Media Creation Tool lorsqu'il est lancé depuis un environnement Windows 10. La mise à niveau directe via Windows Update, si elle est proposée sur votre machine, reste en principe fonctionnelle, tout comme la création manuelle d'un support d'installation via l'ISO officielle.

L'outil Rufus est-il une alternative sûre ?

Absolument. Rufus est un utilitaire open source, reconnu et très largement utilisé depuis des années pour créer des supports d'installation de systèmes d'exploitation. Il est considéré comme une solution fiable, robuste et souvent plus flexible que l'outil proposé par Microsoft.