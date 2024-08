Depuis près de 30 ans (la te, la taille des partitions FAT32 (File Allocation Table), système introduit par Microsoft en 1996, est fixée à 32 Go. Le système de fichiers cohabite avec d'autres plus récents et efficace mais reste présent pour s'accommoder de la rétrocompatibilité avec des versions de Windows plus ancienne.

Cette taille constitue une limite fixée arbitrairement depuis des décennies mais qui vient d'évoluer récemment, comme l'a noté le site The Verge à l'occasion d'une mise à jour de Windows 11.

Dans son billet de blog concernant les dernières nouveautés de la build 27686 de Windows 11, une courte mention annonce que la partition de disques en FAT32 n'est plus limitée à 32 Go et va désormais pouvoir atteindre 2 To.

En ligne de commande seulement

Attention toutefois, cette levée de la limite de taille n'est valable que pour la ligne de commande format et non pour les boîtes de dialogue au sein de l'interface Windows qui continueront donc d'afficher 32 Go comme taille maximale. Il faudra sans doute patienter encore un peu avant que Microsoft ne se décide à faire sauter la limite là aussi.

Dave Plummer, à l'origine du système de fichiers FAT32 introduit avec Windows 95, avait avoué avoir choisi arbitrairement la limite de 32 Go un beau matin parce qu'il fallait choisir une valeur...et gravée dans le marbre de Windows...jusqu'à aujourd'hui, près de trente années plus tard.

La limite de taille des fichiers reste inchangée

En réalité, il était déjà possible de créer des partitions FAT32 de 2 To mais pas nativement et en passant par des logiciels tiers. Et la limite de taille des fichiers gérés en FAT32 ne change pas et reste calée à 4 Go.

A l'heure actuelle, où les fichiers peuvent largement dépasser cette valeur, d'autres systèmes de fichiers sont bien plus adaptés, ce qui fait que le format FAT32 n'est plus guère utilisé (l'exFAT tend à prendre le dessus) en dehors d'anciens systèmes associés à l'utilisation de clés USB ou cartes mémoire formatées en FAT32.