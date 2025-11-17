Microsoft vient de siffler la fin de la récréation pour des millions d'utilisateurs. Sans communication officielle tapageuse, la firme a mis un terme à KMS38, une technique d'activation illégale de Windows 11 et Windows 10 extrêmement répandue.

Les correctifs déployés en novembre 2025, notamment la mise à jour KB5068861, ont achevé un travail de sape commencé début 2024. L'astuce qui promettait une licence gratuite jusqu'en 2038 n'est plus.

Concrètement, comment fonctionnait cette méthode ?

Le système KMS38 était d'une efficacité redoutable. Il n'activait pas réellement Windows, il exploitait une vulnérabilité pour tromper le système. La méthode ciblait le service KMS (Key Management Service), l'outil d'activation de Microsoft pour les entreprises.

Normalement, une activation KMS doit être renouvelée tous les 180 jours. Mais KMS38 manipulait un composant clé, gatherosstate.exe, pour réinitialiser le compteur d'activation avec une date lointaine : 2038.

Le tout, hors ligne, sans jamais contacter un serveur Microsoft. Une combine parfaite pour obtenir une activation illégale qui semblait permanente.

Pourquoi est-ce que ça ne marche plus ?

Microsoft préparait sa contre-attaque depuis des mois. La première étape a eu lieu en janvier 2024 (build 26040) : l'exécutable gatherosstate.exe, au cœur de la faille, a été purement et simplement retiré des fichiers d'installation (ISO) de Windows. Cela empêchait déjà les nouvelles installations d'utiliser l'astuce.

Les mises à jour suivantes ont continué de verrouiller le système. Le coup de grâce est arrivé avec les patchs de novembre 2025 (KB5068861 et KB5067112). Ces correctifs déprécient totalement la fonctionnalité exploitée, rendant KMS38 obsolète sur les systèmes à jour.

Est-ce la fin du piratage de Windows ?

Clairement pas. C'est une partie de cache-cache sans fin. L'équipe derrière les scripts d'activation, le projet MASSGRAVE (ou MAS), a déjà confirmé la mort de KMS38 et l'a retiré de ses outils.

Cependant, ils recommandent déjà de basculer vers d'autres méthodes non officielles. C'est un piratage qui mute. Deux noms circulent principalement : HWID (Hardware ID), qui génère une licence numérique permanente liée au matériel, et TSforge. Ces alternatives restent tout aussi illégales et comportent des risques majeurs, allant de l'instabilité du système à l'installation de logiciels malveillants.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que KMS38 exactement ?

KMS38 était une méthode de piratage populaire qui exploitait une faille du service d'activation en volume (KMS) de Windows. Elle permettait de simuler une activation légale du système d'exploitation en repoussant la date d'expiration à l'année 2038, sans nécessiter de licence officielle.

Mon Windows activé avec KMS38 va-t-il s'arrêter ?

Si vous appliquez les dernières mises à jour de sécurité de Microsoft (novembre 2025 et après), l'activation KMS38 sera très probablement désactivée. Le système n'est pas "bloqué", mais il vous demandera d'activer Windows légalement et certaines fonctionnalités pourraient être restreintes.

Quels sont les risques des autres méthodes pirates (HWID, TSforge) ?

Utiliser ces outils reste illégal. De plus, ils présentent des risques de sécurité importants. Ces scripts peuvent contenir des malwares, des portes dérobées (backdoors) ou simplement déstabiliser votre système. La seule solution sûre reste l'achat d'une licence légitime.