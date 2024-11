Microsoft cible principalement les professionnels avec Windows 365 Link, un petit PC qui s'oriente exclusivement vers le Cloud.

A l'image de Google et de ses Chromebooks orientés vers les services en ligne, Microsoft évoque un mini-PC qui servirait de point d'accès à Windows dans le Cloud et surtout à son offre en ligne de Windows 365.

Le PC se connecterait à Internet et permettrait ainsi d'accéder à Windows 11 à distance ainsi qu'à l'ensemble des services de la suite Office 365. Cet accès distant a été lancé en 2021 par Microsoft, et au fil des années, la marque a réussi à capter plus de 400 millions d'abonnés, principalement des entreprises et professionnels.

Microsoft souhaite donc aller plus loin en proposant une partie hardware exclusivement réservée à cet accès. L'idée est non seulement de dégager des marges sur la vente du Windows 365 Link, mais aussi, et surtout de rendre les acheteurs un peu plus captifs de son service en ligne... Puisque le PC ne permettra pas d'installer des logiciels en local, et donc pas de concurrents possibles pour les services de Microsoft.

La configuration du mini-PC en question reste inconnue, mais elle devrait être très limitée, d'autant qu'aucun système de refroidissement n'est prévu. De toute façon, pas besoin d'une foudre de guerre puisque la puissance de calcul nécessaire à Windows 11 est décentralisée. Par ailleurs, aucune solution de stockage ne sera intégrée, tout sera stocké en ligne, il faudra donc profiter d'une connexion stable et durable pour profiter pleinement du système.

Le Windows 365 Link proposera néanmoins une connectique fournie avec le support de deux écrans 4K via un port HDMI et un DisplayPort, quatre ports USB dont un USB-C, un port mini-jack et un port Ethernet ainsi que du Bluetooth et WiFi.

Microsoft annonce une disponibilité en avril 2025 au tarif de 349 dollars et évoque le partage du concept à d'autres fabricants de PC qui pourront à leur tour se lancer dans le concept...