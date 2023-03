Pour coller du texte brut, (ou coller le texte uniquement), c'est un raccourci clavier bien pratique et largement utilisé dans d'autres applications qui faisait étrangement défaut dans Microsoft Word. Une lacune en passe d'être comblée.

Ce raccourci clavier n'est autre que Ctrl + Maj + V sur Windows et Cmd + Maj + V sur macOS. Pour Microsoft Word, il est pour le moment déployé dans le cadre du canal bêta de Microsoft 365 Home (pour les particuliers) et Microsoft 365 Business Standard.

" Ne serait-il pas formidable de pouvoir simplement copier et coller du texte d'un site web dans votre document et le faire bien paraître ? Imaginez ne pas avoir à supprimer manuellement la mise en forme source, comme la taille, le type de police ou la couleur d'arrière-plan ", écrit (sérieusement) Microsoft.

Quarante ans après pour Word

Même si elle pouvait être palliée avec le menu contextuel, l'équipe Word concède que l'absence du raccourci clavier pour coller du texte brut a été une gêne, voire une frustration pour des utilisateurs. Un lien est fait avec un comportement préexistant de Word qui n'a pas été modifié pendant 40 ans.

" Dans le cas des raccourcis clavier, la norme industrielle s'est écartée de la mise en œuvre initiale de ces fonctionnalités par Word. […] Nous mettons à jour les raccourcis clavier en réponse directe à vos commentaires. L'accessibilité est une priorité pour Word, et nous voulons rendre l'expérience du couper, copier et coller aussi transparente que possible. "

Les autres mises à jour pour les raccourcis clavier pourront être modifiées si nécessaire, afin de restaurer le comportement d'origine. Le cas échéant, il faudra se tourner vers la personnalisation des raccourcis clavier dans les options.

Les changements pour les raccourcis clavier

Copier la mise en forme

Windows : Ctrl + Alt + C

macOS : Cmd + Option + C

Coller la mise en forme

Windows : Ctrl + Alt + V

macOS : Cmd + Option + V

Collage spécial

Windows : Alt + H + V + S

Symbole Copyright