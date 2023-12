Depuis quelques années, Microsoft a adopté une nouvelle stratégie dans le secteur du jeu vidéo : la marque martèle qu'elle souhaite installer ses licences sur un maximum d'écrans, même si cela veut dire aller s'installer chez la concurrence

Ce discours se confrontait toutefois à une réalité différente : lors du rachat de Bethesda par Microsoft, l'américain indiquait ne pas souhaiter verrouiller ni jouer d'exclusivités avec les titres du studio... Pour finalement conserver Starfield en exclusivité Xbox.

Le Xbox Game Pass sur tous les écrans

Mais finalement, Microsoft en revient au discours d'origine et annonce envisager de proposer son Xbox Game Pass sur les consoles concurrentes. C'est Tim Stuart, directeur financier d'Xbox qui en a fait l'annonce lors du sommer Wells Fargo TMT cette semaine.

Le cadre de Microsoft a ainsi confirmé un "changement de stratégie" en expliquant qu'il souhaite désormais voir le Xbox Game Pass s'installer sur toutes les smart TV, smartphones, tablettes et globalement tout "ce que nous considérions comme des concurrents par le passé", notamment les plateformes de Sony avec la PlayStation 5 et la Nintendo Switch.

Le Xbox Game Pass est actuellement très rentable pour Microsoft et constitue presque 20% des revenus du département Xbox, il aurait ainsi généré 2,9 milliards de dollars de revenus en 2021 pour la marque. Actuellement, on compte plus de 25 millions d'abonnés au service.

Reste à savoir si Sony et Nintendo sont prêts à laisser Microsoft s'installer sur leurs machines, et à ce niveau, rien n'est moins sur.