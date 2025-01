Le succès des consoles sous Windows n'échappe pas à Microsoft qui y voit l'occasion de s'installer un peu plus auprès des joueurs.

Alors que de plus en plus de fabricants présentent de nouvelles machines, Microsoft a évoqué sa stratégie pour intégrer son écosystème Xbox sur les consoles portables Windows.

Phil Spencer l'admet, Windows est le point faible des consoles de jeu portable... Et c'est d'ailleurs pour cela que Valve pourrait séduire nombre de fabricants avec Steam OS, déjà déployé sur son Steam Deck ainsi que sur la Lenovo Legion Go S.

Aussi, pas question pour Microsoft de voir les fabricants lui échapper... Une équipe est dédiée à travailler sur une version optimisée de Windows pour ce type de machines. À ce sujet, il se pourrait que les divisions Xbox et Windows collaborent pour trouver les meilleurs compromis entre l'OS des consoles de jeu et le système plus généraliste sur PC.

Dans un p remier temps, cela devrait passer par une intégration plus poussée de Xbox au coeur même de Windows avec un ensemble d'outils spécifiques. Microsoft ne compterait pas sortir de version spéciale de Windows, mais améliorer le jeu au sein de son OS.

Microsoft se débat donc pour tenter de rattraper son retard sur Valve et SteamOS, en espérant avoir le temps de proposer des améliorations notables de Windows 11 avant que Valve n'ait le temps de convaincre trop de fabricants tiers.