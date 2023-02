Président de Microsoft, Brad Smith officialise la signature avec Nintendo du contrat portant sur une durée de 10 ans. Il avait été évoqué début décembre dernier par Phil Spencer, le patron de la division Xbox du groupe de Redmond.

L'annonce est principalement axée sur les jeux de la franchise Call of Duty qui seront disponibles le même jour et avec les mêmes fonctionnalités sur Xbox et pour les joueurs de Nintendo.

Toutefois, le président de Microsoft parle plus amplement de jeux Xbox, sans entrer dans les détails.

Les gamers de Nintendo...

À souligner que la communication ne mentionne pas une console spécifique du côté de Nintendo et préfère parler des joueurs de Nintendo. La Nintendo Switch paraît désormais être bien trop âgée pour encaisser l'arrivée de Call of Duty.

Il faut par ailleurs remonter à la Wii U pour trouver la dernière trace en date d'un jeu Call of Duty pour Nintendo. En l'occurrence, Call of Duty : Ghosts en 2013.

" Nous nous engageons à fournir à long terme un accès égal à Call of Duty aux autres plateformes de jeu, afin d'offrir ainsi plus de choix à plus de joueurs et plus de concurrence sur le marché du jeu vidéo ", écrit Microsoft.

Pas de hasard avec ce contrat

Point de hasard, l'éditeur de Call of Duty n'est autre qu'Activision Blizzard, dont le rachat par Microsoft à 69 millions de dollars doit encore obtenir l'aval des autorités compétentes.

Dans cette perspective, une manche importante va se jouer au niveau européen, pour répondre à des préoccupations en matière de concurrence.

Évidemment, le contrat entre Microsoft et Nintendo n'entrera en application que si Microsoft parvient finalement à mettre la main sur Activision Blizzard. Ce qui est loin d'être gagné. La pression est accessoirement mise sur Sony (PlayStation) pour la signature d'un contrat similaire.