Le groupe de Redmond occupe une place importante dans le secteur du jeu vidéo en proposant depuis des années des consoles de salon Xbox, dont les Xbox Series X et S se positionnent au sommet du marché, en concurrence avec la Sony PlayStation 5.

Mais depuis des années aussi, Microsoft reste très discret sur les volumes de ventes de ses consoles. Le secret vient peut-être d'être levé à l'occasion d'une présentation au Brésil dont une diapositive a fuité via l'utilisateur @IdleSloth84_ sur Twitter, à l'occasion du Developer Accelerator Program.

On y apprend que les consoles Xbox Series X et S représenteraient donc un volume de 21 millions d'unités écoulées depuis leur lancement (les deux variantes ne sont pas distinguées).

Pas les plus gros volumes mais...

C'est sensiblement moins que la Sony PS5 lancée au même moment (novembre 2020) et qui cumulait 38,4 millions d'unités vendues au dernier pointage à la fin du premier trimestre.

C'est aussi beaucoup moins que la Nintendo Switch et ses plus de 125 millions de consoles vendues, mais sur un temps plus long (le lancement date de mars 2017) et avec une cible différente par son côté portable et ses caractéristiques plus légères.

La diapositive donne livre aussi l'information des ventes de la console Xbox One lancée en 2013 et qui aurait atteint 58 millions d'unités écoulées. Là encore, c'est moindre que la Sony PS4 lancée à la même période et qui a dépassé les 100 millions d'exemplaires écoulés.

Un outil pour faire découvrir l'univers Xbox

Si Microsoft n'a pas les plus gros chiffres en matière de ventes de consoles, la firme se console en affirmant que 48% des acheteurs de Xbox Series S n'avaient pas de console Xbox précédemment, ce qui signale une capacité à attirer de nouveaux joueurs et pas seulement à séduire les joueurs connaissant déjà l'univers Xbox.

Les Xbox Series X et S ont encore du chemin à faire avant de rattraper le volume de la Xbox One et il faut également compter avec l'appétit de Sony, désormais débarrassé des problèmes de production, de scalpers et de pénurie de composants, et qui estime pouvoir écouler près de 20 millions de consoles PS5 supplémentaires sur l'exercice fiscal en cours.

Tom's Hardware note que les consoles ne font pas tout pour Microsoft dans le cadre du gaming. Les centaines de millions de PC Windows restent des points d'accès pour le jeu et la firme de Redmond revendique une base de 248,6 millions de PC Windows utilisés pour du gaming et susceptible d'intéresser les développeurs de jeux.