Il aura fallu se montrer patient, mais c'est désormais chose faite : l'intelligence artificielle Midjourney spécialisée dans la création de visuels s'émancipe de Discord et s'installe au sein d'un site Web dédié.

Jusqu'à présent, il fallait absolument passer par Discord pour accéder au bot de Midjourney et accéder à la création de visuels assistée par intelligence artificielle. Une situation qui rebutait nombre d'utilisateurs peu habitués à la plateforme, et qui évinçait ainsi une partie de ces derniers.

Suite à la demande grandissante de cette catégorie d'utilisateurs, Midjourney a donc pris le pli de venir s'ancrer dans le Web au fil d'un site. L'occasion également pour le service de relancer les essais gratuits qui étaient mis en pause depuis un peu plus d'un an maintenant suite à une demande de plus en plus forte combinée à des abus répétés.

Les nouveaux utilisateurs peuvent ainsi générer un nombre limité de projets (5 créations de 4 photos) par jour, sur la branche lente de l'IA. Pour aller au-delà ou profiter d'un accès prioritaire, il faudra passer à la caisse et souscrire l'une des formules proposées dont le prix varie de 8 à 96$ par mois.

Avec son site internet, Midjourney devrait toucher plus d'utilisateurs que jusqu'à présent, et venir ainsi plus facilement se positionner face à DALL-E ou Firefly 3.