Lors de la présentation de ses derniers résultats trimestriels, Dell a annoncé des prévisions de croissance relativement stable pour l'année prochaine avec le marché du PC. Le fabricant a également dévoilé des chiffres surprenants concernant la migration vers Windows 11.

Une transition laborieuse vers Windows 11

Directeur de l'exploitation de Dell, Jeffrey Clarke évoque un retard de 10 à 12 points par rapport au cycle de mise à niveau précédent, à savoir celui de Windows 10. Le chiffre le plus marquant est sans doute celui des 500 millions de machines capables d'exécuter Windows 11, mais qui n'ont pas été mises à jour en conséquence.

The Verge note que c'est la première fois qu'un chiffre aussi massif est avancé par un acteur majeur, illustrant une forte inertie du parc mondial. Le gros chiffre d'un demi-milliard couvre bien évidemment la globalité du marché du PC, pas seulement les ordinateurs Dell. Sa précision reste sujette à caution.

Et même un milliard de PC ?

Le responsable de Dell enfonce encore un peu plus le clou en estimant que 500 millions de PC ayant quatre ans d'âge ne peuvent pas exécuter Windows 11 en raison des exigences matérielles exigées par Microsoft.

Jeffrey Clarke souligne bien 500 millions d'autres appareils. Est-ce à dire un total d'un milliard de PC qui boudent Windows 11 ou sont dans l'incapacité de procéder à une mise à niveau ?

Un tel chiffre d'un milliard paraît bien énorme, sans savoir si une distinction peut être faite avec des appareils qui ne sont plus actifs.