La découverte est française et vient d'où on ne l'attend pas forcément. Si les lunes glacées de Jupiter sont au coeur de plusieurs missions d'exploration (Juno et Europa Clipper) du fait de la présence supposée d'océans d'eau liquide sous leur surface gelée, une lune du côté de Saturne offre aussi des caractéristiques particulières.

Mimas, petite lune saturnienne de 400 kilomètres de diamètre, ne paie pas de mine avec sa surface très cratérisée et marquée d'un très gros cratère d'impact (le cratère Herschel) lui donnant l'aspect de l'Etoile Noire de Star Wars, mais elle cacherait dans ses profondeurs un océan d'eau liquide.

Dans une étude réalisée par l'Observatoire de Paris et publiée dans la revue Nature, Mimas serait constituée d'un océan de 50 kilomètres de profondeur surmonté d'une croûte glacée. La moitié du satellite serait en fait composé d'eau !

Quelle origine pour de l'eau liquide ?

Contrairement à d'autres lunes joviennes ou saturniennes montrant encore une activité visible par des geysers, la surface très martelée de Mimas indique que ce monde n'a pas d'activité géologique.

Trop petite pour avoir une activité radioactive naturelle capable d'échauffer ses entrailles, comment pourrait-elle contenir de l'eau sous forme liquide comme semblent l'indiquer ses mouvements de rotation la faisant osciller ?

L'explication viendrait de sa proximité avec Saturne et des forces de marée qu'exerce la planète, founissant suffisamment d'énergie pour faire fondre la glace interne.

La confirmation d'eau liquide au sein de Mimas a été obtenue à partir de l'examen de milliers de clichés pris par la sonde Cassini dans les années 2010, ce qui a permis de démontrer que l'orbite de Mimas ne correspond pas à celle d'un corps purement solide.

Trop jeune pour trouver de la vie ?

Mieux, l'étude montre que la formation de cet océan liquide est récente, de quelques millions d'années seulement, ce qui semble trop court pour faire émerger des formes de vie.

La formation de l'océan liquide a conduit à modifier légèrement l'orbite de Mimas qui tend à devenir plus circulaire. Cela pourrait amener à étendre le phénomène de fonte de la glace de Mimas, peut-être jusqu'au point où même la croûte de surface finira elle-même par céder.

Les chercheurs soupçonnent également cette lune d'avoir joué un rôle dans la formation de la séparation au milieu des anneaux de Saturne (la division de Cassini) par effet de résonance.