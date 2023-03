Minecraft fait actuellement partie des jeux vidéo les plus populaires et les plus joués à travers le monde. Le SandBox de Mojang a littéralement redéfini les bases du jeu vidéo et ouvert la porte à une création sans aucune limite.

Et au sein de la communauté Minecraft, on trépigne d'impatience : la mise à jour 1.20 est particulièrement attendue, et on découvre aujourd'hui un nom officiel. Les développeurs du jeu ont pris la parole dans le cadre d'une vidéo mensuelle, et continueront de le faire jusqu'au lancement de la mise à jour.

On apprend ainsi que Minecraft 1.20 sera baptisée Trails & Tales et qu'elle misera sur l'exploration. Les joueurs pourront découvrir de nouvelles fonctionnalités comme :

Les panneaux suspendus : des panneaux au fonctionnement identiques à ceux déjà en place, mais que l'on pourra afficher aux murs et plafonds.

Le bambou qui permettra de créer des bâtiments porte, trappes, blanches... et de nouvelles structures.

Les radeaux qu'il sera possible de créer avec du bambou

La bibliothèque qui permettra de ranger jusqu'à 6 livres

L'archéologie : les joueurs pourront partir à la recherche d'artefacts en creusant à proximité des temples dans le désert

Le nouveau biome "cerisiers en fleurs" qui proposera une forêt d'arbres fleuris

Des animaux issus du désert : chameaux et oeufs de renifleurs.

Pour ce qui est de la date de sortie de la mise à jour, on reste malheureusement dans le flou le plus total : le lancement est prévu en 2023 sans plus de précision pour le moment.