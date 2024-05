La franchise Minecraft célèbre ses 15 années ce mois de mai, et plus qu'un succès le titre est devenu une véritable référence, un mythe qui a lancé le concept même du jeu de type bac à sable.

Lancé avec des graphismes volontairement basiques il y a 15 ans alors que la majorité des jeux proposaient de se rapprocher de plus en plus d'un rendu réaliste était un pari risqué... Mais payant pour Mojang, qui lance ainsi un jeu au concept ouvert et dans lequel tout est permis.

Passant d'un jeu en Java taillé pour le Web en jeu pour Windows, la franchise rassemble plus de 300 millions de joueurs et s'impose aujourd'hui comme le titre le plus vendu au monde, avec de nombreuses déclinaisons, mods, goodies... Le titre est devenu une véritable franchise exploitée à toutes les sauces, et elle est entrée dans la pop culture.

Reprenant le concept de la construction du jeu de lego, Minecraft va plus loin en proposant aux utilisateurs de récolter des ressources pour créer de nouveaux matériaux, des objets, et même des systèmes mécaniques avancés. On ne compte plus les créations extravagantes produites dans le jeu (entre l'utilisateur qui a créé un PC fonctionnel avec écran, traitement de texte, clavier et mémoire à base de redstone ou la fameuse "uncensored Library", une bibliothèque non censurée qui regroupe des millions d'articles journalistiques censurés à travers le monde)

La franchise est loin de s'essouffler puisque l'on comptabilise 170 millions de connexions au titre ces 30 derniers jours. Le titre rassemble plus de 2 trillions de vues sur YouTube en 2022 tandis que les vues combinées représentent 7 millions d'heures sur Twitch au cours des 7 derniers jours seulement...

Depuis 2020, le jeu ne descend jamais sous les 100 millions de joueurs par mois...

Pour ses 15 ans, Minecraft s'offre même un film au cinéma. La promotion a débuté pour la sortie du film prévue l'année prochaine avec à la réalisation Jared Hess pour la Warner Bros. On y trouvera les deux superstars Jack Black et Jason Momoa.