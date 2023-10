Si l'on parle souvent des records établis par GTA V de Rockstar Games, c'est bel et bien Minecraft qui reste le leader incontesté des jeux vidéo en termes de ventes.

Pensé comme un bac à sable et lancé comme un petit projet par Markus Persson et récupéré par Mojang Studios, rien ne laissait penser à un succès aussi fulgurant. Entre exploration, fabrication, collecte de ressources, combat... Le titre rassemble tous les ingrédients pour passer un bon moment et son ouverture aux mods n'a fait qu'accroitre les possibilités et sa popularité.

Déjà installé comme LE titre le plus vendu au monde, Minecraft vient de passer un nouveau cap : celui des 300 millions de copies vendues. Il s'agit là d'un nouveau record annoncé dans le cadre du Minecraft Live 2023. La directrice de Mojang Studios, Helen Chiang s'est ainsi félicitée de ce score à l'approche des 15 ans du titre.

Juste derrière, on retrouve donc GTA V qui en reste à ce jour à 185 millions de ventes à travers le monde.