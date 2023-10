Aujourd'hui, nous allons vous proposer une sélection de trois produits affichant de belles remises. Batterie externe, trottinette électrique et mini PC sont à l'honneur.

Commençons avec la batterie externe INIU. Cette petite powerbank dispose d'une capacité de 10,5 Ah vous permettant de recharger votre smartphone plusieurs fois. Elle est dotée de deux ports USB-A 2,4 A affichant une puissance de sortie allant jusqu'à 22,5 W (charge rapide). La batterie se recharge via un port USB-C en 6 à 8 heures.

Cette batterie externe INIU est vendue 23,99 € au lieu de 47,98 € soit 50% de réduction chez Amazon. La livraison est offerte pour le lendemain.





Continuons avec le mini PC AceMagician AM08 6900HX. Cet ordinateur taille miniature est doté d'un processeur AMD Ryzen 9 6900HX couplé à 32 Go de mémoire vive (RAM). Il intègre une carte graphique AMD Radeon RX 680M et un disque SSD NVMe M.2 de 512 Go, sur lequel est installé Windows 11.

Ce mini PC AceMagician AM08 6900HX est commercialisé 599 € au lieu de 799 € avec le coupon vendeur chez Amazon. La livraison est gratuite sous 4 jours.





Enchainons avec la trottinette électrique Urbanglide Ride 100S. Elle est équipée d'un moteur de 350 W et d'une batterie de 36 V à une capacité de 10 Ah. Elle roule à 25 km/h, pour respecter les normes françaises. L'engin est doté de roues de 10" increvables et d'éclairage LED. Son temps de recharge est d'environ 5 heures et cette trottinette accepte un poids de 120 kg.

Cette trottinette électrique Urbanglide Ride 100S est bradée à 299 € au lieu de 379 € soit 21% de remise immédiate chez Rue du commerce. Comptez 15 € pour la livraison, sous 48 heures.





