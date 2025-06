Voici tout d'abord le ACEMAGICIAN V1 (version N97 + 16 Go RAM + 512 Go SSD).

Il intègre le processeur Intel Alder Lake-N97 de 12ème génération, un modèle 4 cœurs / 4 threads avec 6 Mo de cache, cadencé de 2,0 GHz à 3,6 GHz en mode turbo. Il offre en moyenne 27 % de performances supplémentaires par rapport au N100, avec des gains d’au moins 30 % en CPU et 21 % en GPU par rapport aux anciens modèles, comme les N95, N5105 ou N5095, tout en ne consommant que 15 W.

Côté stockage, il est équipé de 16 Go de mémoire DDR4 et d’un SSD M.2 2280 de 512 Go, et il est possible d’ajouter un second SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 ou SATA, portant la capacité totale de stockage jusqu’à 2 To.

Le V1 tourne sous Windows 11 Pro et propose une connectique complète : Ethernet Gigabit, ports USB 3.2 et USB 2.0, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, entrée DC et prise audio 3,5 mm.

Il supporte le WiFi 5 et le Bluetooth 4.2, et pour l’affichage bénéficie des graphismes Intel UHD avec 24 unités d’exécution et une fréquence maximale de 1,2 GHz, capable de gérer deux écrans 4K simultanément via HDMI 2.0 et DisplayPort.

Enfin, le mini PC dispose d’options avancées au niveau du BIOS, comme l’allumage automatique ou le réveil sur LAN.

Sur Amazon et dans la boutique officielle de la marque, vous trouverez le mini PC ACEMAGICIAN V1 (N97 + 16 Go + 512 Go) à seulement 177 € grâce au code GNTDEALN97, valable jusqu'au 30 juin 2025 inclus.





Deux autres modèles sont également à prix réduit grâce aux codes promo :

Le ACEMAGICIAN V1 dans une autre version embarque un processeur Intel Twin Lake-N150 à 4 cœurs pouvant atteindre 3,6 GHz, épaulé par 16 Go de RAM DDR4 cadencée à 3200 MHz pour une navigation fluide et multitâche efficace. Son SSD de 256 Go peut être étendu jusqu’à 2 To.

Côté affichage, il prend en charge le double écran en 4K grâce à sa puce Intel UHD Graphics. Il est également équipé d’une connectivité complète avec le WiFi 5, le Bluetooth 4.2, un port RJ45 pour le réseau filaire, et fonctionne sous Windows 11 Pro.

Vous trouverez chez Amazon le mini PC ACEMAGICIAN V1 (version N150 + 16 Go + 256 Go) à seulement 149 € avec le code GNTDEALV1 jusqu'au 30 juin inclus.





Enfin terminons avec le ACEMAGICIAN S3A qui est équipé d'un processeur Ryzen 9 6900HX à 8 cœurs, capable de monter jusqu’à une fréquence de 4,9 GHz, accompagné de 16 Go de RAM DDR5 à 4800 MHz (extensible jusqu’à 64 Go). Son SSD de 512 Go peut être étendu jusqu’à 4 To pour un maximum de stockage.

La partie graphique est assurée par le puissant iGPU Radeon 680M, compatible avec un triple affichage 4K. Le S3A intègre aussi le WiFi 6, le Bluetooth 5.2, un port RJ45 et fonctionne sous Windows 11 Pro. Le mini PC intègre également un éclairage RGB personnalisable.

Vous trouverez sur la boutique Amazon de la marque le mini PC ACEMAGICIAN S3A au prix réduit de 363 € avec le code GNTDEALS3A également jusqu'au 30 juin.