On commence avec le AOOSTAR GOD57.

Idéal pour le multitâche, la conception graphique et les jeux en HD, il est équipé d'un processeur AMD Ryzen 7 5700U, atteignant jusqu'à 4,3 GHz avec 8 cœurs et 16 threads, ainsi qu'un GPU AMD Radeon Graphics 8.

Le GOD57 est doté de 32 Go de RAM DDR4 et d'un SSD NVMe de 1 To. La mémoire DDR4 double canal peut être étendue jusqu'à 64 Go et le SSD NVMe M.2 jusqu'à 2 To.

Il dispose d'un port LAN 1000M et 2,5G, de ports HDMI, DP et Type-C pour un affichage triple en 4K à 60 Hz, de 2 ports USB 3.2, de 2 ports USB 2.0 ainsi que d'une prise audio et micro 2 en 1.

Le mini PC intègre un ventilateur remplaçable de 8 cm et des effets de lumière RVB peuvent être ajustés selon vos préférences.

Il supporte le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2.

Le mini PC AOOSTAR GOD57 est proposé à 364 € avec le code NNNFRTB57 sur Geekbuying et livraison gratuite depuis la Pologne. Vous bénéficiez également d'une remise supplémentaire automatique de 5 € au moment du paiement avec PayPal ou CB.



Voici quelques autres minis PC en promotion sur Geekbuying en ce moment :

AOOSTAR R1 à 245,37 € avec le code NNNFRNAS + remise automatique de 5 € au moment du paiement (routeur NAS, Intel N100 4 cœurs jusqu'à 3,4GHz, 16 Go DDR4, SSD 512 Go, triple affichage 4K, WiFi 6, Bluetooth 5.2, 2x LAN 2,5Gbps....)





AOOSTAR MN57 à 344,99 € avec le code NNNFRTBMN57 + remise automatique de 5 € au moment du paiement (Ryzen 7 5700U 8 cœurs jusqu'à 4,3GHz, RAM 32 Go, SSD 1 To, triple affichage 4K, WiFi 6, Bluetooth 5.2, 2x LAN 2,5Gbps + 1Gbps...)





AOOSTAR R3 Pro à 375,99 € avec le code NNNFRR3P + remise automatique de 5 € au moment du paiement (Ryzen 7 5700U 8 cœurs jusqu'à 4,3GHz, 32 Go DDR4, SSD 1 To, triple affichage 4K, WiFi 6 Bluetooth 5.2, 2x LAN 2,5Gbps...)



