Commençons avec le AOOSTAR MN57.

Ce mini pc qui mesure 13,3 x 13,3 x 5 cm est doté d'un processeur AMD Ryzen 7 5700U avec 8 cœurs et une fréquence pouvant atteindre 4,3 GHz ainsi que d'une carte graphique AMD Radeon Graphics 8. Il dispose de 32 Go de RAM DDR4-3200 et d'un SSD M.2 NVME de 1 To pour le stockage.

Profitez de connexions réseau rapides et fiables grâce au WiFi 6, Bluetooth 5.2 et à l'Ethernet, avec deux connecteurs RJ45 à 1 000 Mbps et 2,5 Gbps.

Il est équipé de multiples ports, y compris HDMI, Type-C et DP pour un triple affichage simultané en 4K HD.

Le mini PC est livré avec un adaptateur secteur de type C de 65 W, un support VESA et l'OS Windows 11 préinstallé. Il supporte également le réveil sur LAN, PXE et le redémarrage automatique en cas de panne de courant via le BIOS.

Le mini PC AOOSTAR MN57 est au petit prix de 349,99 € avec le code NNNFRTBMN57 sur Geekbuying, et la livraison depuis l'Allemagne est gratuite.



Et voici d'autres minis PC AOOSTAR à prix réduit :