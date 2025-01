On commence avec un focus sur le mini PC OUVIS F1A.

Il est équipé d'un processeur Intel Core Ultra 7 155H à 16 cœurs, pouvant atteindre 4,8 GHz, et associé à 16 Go de RAM DDR5 et un SSD NVMe de 1 To, offrant ainsi des performances exceptionnelles.

Son processeur graphique Intel Arc Graphics garantit des images éclatantes et prend en charge le triple affichage en 4K, grâce à ses deux ports HDMI 2.0 et son port Type-C multifonction.

Un ventilateur intégré assure un refroidissement efficace, offrant des performances stables et silencieuses.

Ses nombreuses options de connectivité, notamment 4 ports USB 3.2, un port RJ45 2,5 Gbps et une interface audio, permettent de brancher facilement tous vos périphériques indispensables.

Le OUVIS F1A prend également en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2.

Vous pouvez obtenir le mini PC OUVIS F1A au prix réduit de seulement 479 € en ce moment grâce au code NNNFROF1A sur Geekbuying, avec livraison gratuite depuis l'Allemagne.





Et voici quelques autres modèles de mini PC en réduction en ce moment sur Geekbuying :