Voici tout d'abord une petite présentation du OUVIS F1K.

Pesant 0,842 kg pour des dimensions ultras réduites de seulement 14,7 x 14,7 x 5,5 cm (L x l x H), il est équipé d'un processeur performant Ryzen 7 8845HS à 8 cœurs, avec une fréquence de base de 3,8 GHz et une vitesse maximale de 5,1 GHz.

Son GPU AMD Radeon 780M offre une qualité vidéo et d'image améliorée, rendant les contenus plus détaillés et colorés. Il supporte jusqu'à trois affichages 4K (4096*2304 px à 60 Hz) grâce à deux ports HDMI 2.0 et un port USB Type-C complet.

Le processeur dispose également d'une unité NPU dédiée à l'intelligence artificielle avec une puissance de 16 TOPS.

Vous trouverez également 16 Go de RAM DDR5 à 4800 MHz et un disque SSD NVMe de 1 To.

Le mini PC dispose enfin d'un ventilateur intégré pour une dissipation thermique efficace et un fonctionnement silencieux. Il intègre 4 ports USB 3.2, 1 port RJ45 1 Gbps et 1 prise audio. Il prend en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2 et est équipé de Windows 11.

Le OUVIS F1K est disponible au petit prix de 549 € sur Geekbuying grâce au code NNNFROF avec la livraison gratuite depuis l'Allemagne en quelques jours.





