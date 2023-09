Aujourd'hui, nous allons vous présenter une sélection de mini PC provenant du revendeur Geekbuying. Ces appareils disposent d'équipement miniaturisé, comme dans un ordinateur portable ou encore dans les Raspberry Pi.

Commençons avec le mini PC BMAX B7. Cet ordinateur, qui mesure 124 x 111 x 43 mm, est doté d'un processeur Intel Core i7 11390H (4C / 8T) couplé à 16 Go de mémoire vive (RAM). Il dispose de deux ports USB 2.0, deux ports USB 3.0, deux prises HDMI 2.0b et un port type-C qui gère la 4K. Côté connectivité internet, l'appareil est équipé d'un port Ethernet RJ45 1 Gbps ainsi qu'une carte gérant le Wifi 6 et le Bluetooth 5.2. Windows 11 Pro est installé d'origine sur son disque SSD NVMe M.2 de 1 To et un chipset Intel Iris Xe Graphics se charge de l'image.

Ce mini PC BMAX B7 est bradé à 319,99 € au lieu de 416 € avec le code NNNFRBB7P chez Geekbuying. La livraison est gratuite, prévue sous 3 à 10 jours, depuis l'Europe.





Continuons avec la mini tour GMK M2. Cette toute petite unité centrale qui mesure moins de 15 cm de côté, est propulsé par un processeur Intel Core i7 11390H couplé à 16 Go de mémoire vive et accompagné par un chipset Intel Iris Xe Graphics. Il dispose d'une carte Wifi 6 et prend en charge la 4K, le tout fonctionnant sous Windows 11 Pro, qui est installé sur son disque SSD NVMe M.2 de 1 To.

Cette mini tour GMK M2 est vendue 315 € au lieu de 388 € avec le code NNNFRM2EU chez Geekbuying. La livraison s'effectuera dans un délai de 3 à 10 jours, gratuitement, depuis l'Europe.





Enchainons avec le mini PC BMAX B6 Power. Ce boitier PC miniaturisé contient un processeur Intel Core i7 1060NG7 (3,8 GHz) épaulé par 16 Go de RAM et un disque SSD NVMe M.2 de 1 To. L'appareil dispose d'une grande quantité de connectiques, que ce soit des ports HMDI, type-C ou encore USB 3.0 afin de brancher tout ce dont vous avez besoin.

Ce mini PC BMAX B6 Power est commercialisé 279 € au lieu de 361 € avec le code NNNFRB6BP chez Geekbuying. La livraison est prévue sous 3 à 10 jours depuis l'Europe, gratuitement.





Reprenons avec la mini unité centrale T-bao MN58U. Cet appareil est doté d'un processeur AMD Ryzen 7 5800U couplé à 32 Go de mémoire vive en DDR4 ainsi qu'un disque SSD NVMe M.2 de 1 To. Deux ports RJ45 sont présents (2,5 Gbps et 1 Gbps) ainsi que 2 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0, 1 port type C pour la 4K, 2 ports HDMI ainsi qu'une carte gérant le Wifi 6 et Bluetooth 5.2.

Cette mini unité centrale T-bao MN58U est proposée à 354 € au lieu de 435 € avec le code NNNFRTB58U chez Geekbuying. La livraison est prévue sous 10 à 20 jours, sans frais supplémentaires.





Terminons avec le mini PC GMK G2. Ce petit ordinateur est propulsé par un processeur Intel Alder Lake N100 (3,4 GHz) couplé à 12 Go de mémoire vive (RAM) en DDR5 et d'un disque SSD de 256 Go. Une carte réseau sans fil (Wifi 6) est intégrée ainsi que deux ports Ethernet 1 Gbps se chargent de la connexion à internet. Une prise DP et 2 HDMI sont également présents, ainsi que 3 ports USB 3.0.

Ce mini PC GMK G2 est vendu 179,99 € au lieu de 219 € avec le code NNNFRG2 chez Geekbuying. La livraison est gratuite, sous 3 à 10 jours, depuis l'Europe.





